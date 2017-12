tempo di lettura 1'

in passato è stato preso in considerazione per il ruolo di Batman in un progetto sulla Justice League curato daIl blockbuster, come noto, è stato cancellato dalla Warner Bros. a pochi giorni dall’inizio delle riprese.

Hammer, attualmente impegnato nella promozione stampa di Chiamami Col Tuo Nome di Luca Guadagnino, è tornato a parlare del progetto abortito durante un podcast con MTV (via CB.com) rivelando la sua scena preferita: una brutale scena di lotta fra Wonder Woman (Megan Gale) e Superman (DJ Cotrona).

Superman e Wonder Woman avevano il loro scontro più brutale, qualcosa di mai visto prima. E con questo voglio dire che sarebbe davvero stato come osservare due supereroi combattere per davvero. Tipo che avrebbero raso al suolo più città così, per sbaglio, solo perché non vedono nient’altro a eccezione della persona che hanno davanti e che vogliono annientare. Era incredibile. A un certo punto distruggevano anche una portaerei e poi anche il conteggio delle vittime sarebbe stato elevato.

Cosa ne pensate?

Ditecelo nei commenti!