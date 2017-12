tempo di lettura 1'

a vincere il primo weekend di dicembre al box-office italiano, un weekend che in generale vede una leggera crescita rispetto al precedente.

Il film di Kenneth Branagh incassa 3.2 milioni di euro, con nettamente la miglior media per sala. Si tratta di un ottimo risultato. Al secondo posto, Smetto Quando Voglio – Ad Honorem incassa un milione di euro, più vicino all’esordio del primo film che a quello del secondo (che qualche mese fa ha debuttato con 1.2 milioni di euro). Terza posizione per Justice League, con 591mila euro e un totale ora sopra i sei milioni complessivi. Al quarto posto Gli Sdraiati incassa 551mila euro, per un totale di 1.7 milioni di euro, mentre chiude la top-five Gli Eroi del Natale con un esordio da 525mila euro (grazie a un’ottima domenica).

Al sesto posto Seven Sisters incassa 400mila euro in quattro giorni, mentre scende al settimo posto Caccia al Tesoro, con 348mila euro e un totale di 1.2 milioni di euro. Ottava posizione per American Assassin, con 237mila euro e 910mila euro complessivi, nona per Nut Job 2, con 204mila euro e 822mila euro complessivi. Chiude la top-ten un’altra nuova uscita: Amori che non sanno stare al Mondo, con 172mila euro (186mila euro in cinque giorni).