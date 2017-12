tempo di lettura 2'

Il primo commento disu, il cinecomic corale della Warner Bros nei cinema da metà novembre, è finalmente arrivato.

Ed è un po’ “spiazzante”, specie in virtù delle critiche che il filmmaker si è attirato addosso dopo aver messo “like” a un tweet in cui veniva criticato il villain della pellicola, Steppenwolf (maggiori dettagli in questo articolo).

Il regista responsabile dei reshoot del blockbuster ha risposto al tweet di una editor del New Yorker che citava il testo della canzone di Leonard Cohen “Everybody Knows” dicendo “L’ho messa anche in JL”. In maniera abbastanza curiosa, il brano viene impiegato durante la sequenza dei titoli di testa, apprezzata da molti per i toni snyderiani anche se, a quanto pare, l’apporto creativo di Joss Whedon ha contribuito drasticamente all’efficacia del passaggio (resta da capire come e se vada suddiviso fra Whedon e Snyder il “concepimento” del passaggio in sé).

(I stuck it in JL too) — Joss Whedon (@joss) 4 dicembre 2017

In calce trovate la cover della canzone adoperata nella pellicola:

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece. Chris Terrio e Joss Whedon hanno scritto il film su una storia di Terrio e Zack Snyder.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film è nelle sale dal 16 novembre 2017.