Attraverso un Tweet diffuso dal proprio account ufficiale, la Berlinale ha annunciato che la world premiere di, il nuovo progetto in stop-motion di Wes Anderson in arrivo nelle nostre sale nel 2018 si terrà proprio durante il Festival di Berlino. Il lungometraggio debutterà il 15 febbraio, inaugurando la 68esima edizione della kermesse.

È la prima volta che un film d’animazione dà il via alle danze della Berlinale.

Ecco il tweet e il comunicato stampa:

We are incredibly pleased to share that the world premiere of Wes Anderson​’s animated feature @isleofdogsmovie ​will open the 68th #berlinale! Read more about the film & its stellar voice cast here: https://t.co/Ibp1e0QavT pic.twitter.com/91nY7rHUWP

— Berlinale (@berlinale) December 4, 2017