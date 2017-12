Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Dal calcio al grande schermo.

Zlatan Ibrahimović, o meglio, la vita del celeberrimo calciatore, sarà raccontata da un biopic prodotto dalla svedese B-Reel Films già responsabile della recente pellicola con Alicia Vikander e Eva Green, Euphoria, che ha debuttato a Toronto, e il documentario su Ingmar Bergman, non ancora uscito, dal titolo Bergman.

Il film in questione sarà ovviamente basato sull’autobriografia del bomber “Io, Ibra”, scritta insieme a David Lagercrantz autore di Quello che On Uccide, sequel dei romanzi della saga Millennium di Stieg Larsson.

Ibrahimović sarà produttore esecutivo del progetto che sarà scritto dal già citato David Lagercrantz insieme a Jakob Beckman. Il lungometraggio, secondo Lagercrantz, sarà:

La rappresentazione del Making Of di Zlatan. Il tema centrale sarà lo stesso del libro: la realizzazione del sogno Americano in Svezia. Si parlerà dell’adolescenza d Ibra nel suburbio di Malmö, Rosengård, fino al suo trasferimento alla Juventus, il passaggio da perdente a sportivo multimilionario, la storia di uno degli sportivi più noti al mondo.

La fase di casting comincerà quando lo script sarà ultimato.

A seguire la descrizione del libro (via Amazon):

Da bambino la madre picchiava il piccolo Zlatan con un cucchiaio di legno, rompendoglielo in testa. Lui si consolava rubando biciclette e lasciando a bocca aperta i ragazzi più grandi con il pallone tra i piedi. All’Ajax lo accusarono di aver causato di proposito l’infortunio di un compagno che gli toglieva spazio. Nell’agosto del 2006 scandalizzò l’Italia lasciando la Juventus per l’Inter in piena Calciopoli. Tre anni e altrettanti scudetti dopo volò verso la squadra dei suoi sogni, il Barcellona, ma con Guardiola il rapporto non decollò. Dietro l’angolo c’era l’ennesimo colpo di teatro e il ritorno a Milano, stavolta con la maglia rossonera… In “Solo Dio può giudicarmi” – dichiarazione tatuata sul suo fianco sinistro – Zlatan Ibrahimovic racconta per la prima volta i suoi numeri fuori e dentro il campo, gioie e follie di una vita sempre sopra le righe.