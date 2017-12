Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nel corso di una delle sue ultime interviste,ha avuto modo di confermare alcuni rumour circolati in passato. All’interprete di Logan – The Wolverine venne infatti offerto il ruolo di James Bond, prima che la parte fosse assegnata a

Come rivelato da Jackman:

Stavo per girare X-Men 2 e ricevetti una telefonata dal mio agente. Mi chiese se ero interessato a interpretare Bond. In quel particolare momento, pensavo che gli script [dei film di Bond] fossero diventati completamente folli e poco credibili. […] Ero anche potenzialmente preoccupato che a quel punto, tra Bond e X-Men, non avrei mai avuto modo di lavorare a qualcosa di diverso.

Nel corso dell’intervista, Jackman ha anche avuto modo di accennare alla propria reazione alla prima visione di Logan, l’ultimo film che lo ha visto nei panni di Wolverine:

Avrei voluto saper recitare in quel modo anche 17 anni fa. Ho provato un qualche senso di rimpianto, come di un’opportunità mancata in passato. Ma quando ho visto Logan, mi sono seduto e mi sono commosso. Il mio primo pensiero è stato “Eccolo, ecco il personaggio. Finalmente ce l’ho fatta”. Così, mi sono messo l’anima in pace. Però quel ragazzo mi mancherà molto.