In una intervista rilasciata a Mashable , Rian Johnson è tornato a discutere dei nuovi episodi diche curerà nel prossimo futuro.

Come noto regista e sceneggiatore di Star Wars: Gli Ultimi Jedi creerà una trilogia di film che avrà una storia completamente nuova, personaggi e ambientazioni originali. Johnson scriverà e dirigerà il primo film, e lo produrrà assieme a Ram Bergman.

Nella chiacchierata col magazine, il filmmaker ha specificato che queste nuove pellicole non avranno nulla a che fare con Star Wars: Knights of the Old Republic, il GdR (amatissimo dai fan della saga) sviluppato da BioWare uscito nel 2003 su Xbox, PC e MacOs.

Oh, sì, i fan amano Knights of the Old Republic. Ho giocato con quel videogame quando è uscito e, cielo, l’ho davvero adorato. Sì, è un gioco fantastico. E capisco bene i fan, è istintivo e automatico sperare in qualcosa che si conosce e si ama già, che hai già visto. Ma per me la parte davvero divertente è domandarmi quali sono gli elementi e le storie nuove che potremo raccontare?

