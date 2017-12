Aquaman: ecco la prima foto ufficiale con Jason Momoa

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Entertainment Weekly ha diffuso la prima foto ufficiale di, il cinecomic diretto da James Wan in uscita a dicembre del 2018

“Sarà un film diverso, molto diverso” ha commentato il regista. “Lo sarà da un punto di vista estetico, dal punto di vista del tono, della storia…sarà una versione tutta mia. Un’avventura d’azione nel senso più tradizionale”.

Anche Jason Momoa ha poi parlato del film:

Justice League rappresentava solo un fine settimana nella vita di Arthur Curry. In Aquaman vedrete quando i suoi genitori si sono incontrati e cosa gli è successo. Vedrete il piccolo che cresce, che scopre i suoi poteri e le difficoltà che ha dovuto affrontare visto che non è mai stato accettato. Poi diventa un uomo che alza tutte queste barriere, che non vuole essere un re e che non sa cosa fare con i poteri che ha. James Wan ha girato un film pazzesco.