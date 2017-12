tempo di lettura 1'

In un articolo di Deadline dedicato alle possibili conseguenze dell’acquisizione di alcuni importanti asset Fox da parte della Disney, viene evidenziata l’importanza di franchise comee l’e il chiaro interesse della Casa di Topolino nel poter sfruttare il tutto in termini di potenziali attrazioni nei parchi a tema (e non solo).

Nel pezzo viene anche scritto che il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, sarebbe impaziente di poter mettere le mani sull’X-Universe in mano alla Fox. Lo studio ha attualmente in programma un nutrito numero di progetti per questo franchise – Deadpool 2, New Mutants, Dark Phoenix, Gambit, X-Force e Multiple-Man, e di effettuare “l’impollinazione incrociata” con l’Universo Cinematografico della Marvel che tante soddisfazioni economiche sta portando alla Casa delle Idee.

Come noto, Kevin Feige ha mosso i primi passi nel mondo del cinema, come assistente della produttrice del primo X-Men Lauren Shuler Donner.

Ricordiamo che al momento non c’è ancora nulla di confermato su questa acquisizione, ma se mai dovesse concretizzarsi sarà estremamente interessante osservare e analizzare le conseguenze della mossa.

PS: ringraziamo Reddit e IMGUR per l’immagine nell’intestazione del pezzo.