Come riportato da Collider, durante la CCXP (Comic Con Experience) in Brasile, in uno stand della Sony è apparso un banner relativo al progetto di– che vedrà protagonista– che potrebbe (il condizionale è d’obbligo) aver svelato il logo del film.

Vi mostriamo le foto che sono apparse in rete ma vi invitiamo comunque a una buona dose di prudenza: la Sony non ha ancora ufficialmente svelato un logo e, in ogni caso, quanto visto in Brasile potrebbe comunque non rappresentarne la versione definitiva.

Ecco le foto:

Il film racconterà le origini di Venom e sarà diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker, Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal.

Oltre a Tom Hardy, fanno parte del cast anche Riz Ahmed (The Night Of), Michelle Williams (Manchester By The Sea), Jenny Slate (Gifted), Reid Scott (Veep) e Scott Haze (Only The Brave).

Venom uscirà il 18 ottobre 2018.

Fonte: Collider