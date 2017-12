Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

ha avuto modo di commentare in maniera più che leggera le varie indiscrezioni e speculazioni relative a un’eventuale acquisizione della Fox da parte della Disney.

Su Twitter, l’attore ha difatti scherzato circa la possibilità di realizzare un fantomatico crossover tra Captain America e la Torcia Umana.

Evans, difatti, ha interpretato entrambi i personaggi sul grande schermo: Captain America nell’Universo Cinematografico Marvel e la Torcia Umana ne I Fantastici 4 (2005) e I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007).

Ecco lo scherzoso tweet dell’attore, nel quale la star spera in una sorta di buddy comedy che risulti un mix tra Un Biglietto in Due e Il Cowboy col Velo da Sposa:

So who do I talk to about a Cap/Human Torch buddy comedy spin-off? I’m thinking Planes, Trains and Automobiles meets Parent Trap. https://t.co/3KRPZOVzq2

— Chris Evans (@ChrisEvans) 6 dicembre 2017