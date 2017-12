tempo di lettura 2'

La stagione dei premi della critica è in pieno svolgimento. Negli ultimi giorni sono le importanti associazioni di critici americane che hanno assegnato i loro riconoscimenti: lae la, mentre altre associazioni (inclusa la San Francisco Film Critics) hanno annunciato le nomination.

I critici di Washington e Detroit si sono dimostrati divisi. A Washington il premio come miglior film è andato a Get Out, mentre quello per la miglior regia è andato a Christopher Nolan (Dunkirk). A Detroit, invece, riconoscimento unanime per The Florida Project, premiato come miglior film e miglior regia. Di nuovo a Washington, i premi per gli attori vanno in gran parte a Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, che porta a casa migliore attrice (Frances McDormand), miglior attore (Sam Rockwell) e miglior cast d’insieme, mentre Blade Runner 2049 ottiene il maggior numero di riconoscimenti tecnici.

Trovate tutti i premi qui sotto, vi ricordiamo che i premi della critica non fungono da indicatore dei gusti dell’Academy, ma evidenziano i titoli sui quali verte il maggiore interesse e a cui viene data maggiore visibilità anche in vista della corsa agli Oscar.

THE WASHINGTON DC AREA FILM CRITICS ASSOCIATION

Best Film:

Get Out Best Director:

Christopher Nolan (Dunkirk) Best Actor:

Gary Oldman (Darkest Hour) Best Actress:

Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Best Supporting Actor:

Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Best Supporting Actress:

Laurie Metcalf (Lady Bird) Best Acting Ensemble:

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Best Youth Performance:

Brooklynn Prince (The Florida Project) Best Voice Performance:

Anthony Gonzalez (Coco) Best Motion Capture Performance:

Andy Serkis (War for the Planet of the Apes) Best Original Screenplay:

Jordan Peele (Get Out) Best Adapted Screenplay:

Virgil Williams and Dee Rees (Mudbound) Best Animated Feature:

Coco Best Documentary:

Jane Best Foreign Language Film:

BPM (Beats Per Minute) Best Production Design:

Production Designer: Dennis Gassner;

Set Decorator: Alessandra Querzola (Blade Runner 2049) Best Cinematography:

Roger A. Deakins, ASC, BSC (Blade Runner 2049) Best Editing:

Paul Machliss, ACE; Jonathan Amos, ACE (Baby Driver) Best Original Score:

Hans Zimmer and Benjamin Wallfisch (Blade Runner 2049) The Joe Barber Award for Best Portrayal of Washington, DC:

The Post

DETROIT FILM CRITICS SOCIETY