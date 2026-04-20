Dopo il successo della prima serata, a Bra prosegue Script Fest

Pubblicazione: 20 aprile alle 10:36

Dopo il grande successo della prima serata, che ha visto protagonista lo sceneggiatore Tony McNamara con la presentazione della sua serie The Great (2020), a Bra Script Fest entra finalmente nel vivo, in una giornata ricca di una serie di appuntamenti imperdibili.

La serata inaugurale di Script Fest

Alle ore 15:00, all’Auditorium BPER, il panel «». Intervengono, autrice di Doc – Nelle tue mani e di alcune delle serie più seguite degli ultimi anni, e, Presidente e Direttrice del Premio Solinas, per un confronto sui percorsi di accesso alla professione, tra formazione, diritti e nuove prospettive per chi oggi scrive per cinema e serialità.

La giornata si chiude alle 20:00 con Le assaggiatrici (2025, 123 min), film tratto dal best seller di Rosella Postorino (Premio Campiello 2018), un racconto ambientato in un contesto storico ad alta tensione, costruito attraverso una scrittura stratificata e rigorosa. Il racconto delle assaggiatrici di Hitler dialoga in maniera sorprendente con il contesto della città di Bra, culla della cultura Slow Food, attivando un cortocircuito tra racconto e territorio, tra memoria, corpo e relazione con il cibo. A seguire, la masterclass di due degli autori del film, Lucio Ricca e Ilaria Macchia, dedicata alle scelte narrative e al lavoro di adattamento.

Dopo l’apertura di ieri, che ha registrato una forte partecipazione di pubblico, Script Fest conferma il suo posizionamento come spazio di confronto diretto sul lavoro di scrittura.

«La cosa più bella è vedere la sala piena per parlare di scrittura, che di solito resta dietro le quinte. Sono arrivati studenti da tutta Italia, e si vede: le sale si riempiono, ma anche la città si muove con il festival», commenta il direttore artistico Stefano Sardo. «Ieri si è creata subito un’attenzione vera, curiosa e necessaria. È da lì che volevamo partire.»

Il pubblico di Script Fest

A fargli eco è Gianni Fogliato, sindaco del Comune di Bra: «Script Fest dimostra come la nostra città sappia essere non solo un palcoscenico di eccellenza, ma un vero laboratorio di pensiero. Investire in eventi di questa qualità significa nutrire l'identità del territorio e offrire alla comunità occasioni di crescita civile e artistica di altissimo profilo».

Tutti gli incontri e le masterclass sono moderati da Stefano Sardo, che anche in questa giornata, come per l’intero festival, accompagna lo sviluppo del programma lungo tutto il festival.

Il festival, realizzato in collaborazione con il Comune di Bra, si avvale del sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Banca di Cherasco, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, ANICA, DG-BIC – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MiC e Beni di Batasiolo, con il patrocinio di WGI Writers Guild Italia e 100autori, in partnership con Select, Slow Food Italia, Lombardini22, Phi Hotel Cavalieri, Ascheri S.p.A. Gallery e TesiSquare, e in collaborazione con Premio Solinas, Film Commission Torino Piemonte, CSC – Scuola Nazionale di Cinema, TorinoFilmLab, Museo Nazionale del Cinema, Anica Academy, Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Baratti & Milano, Castelli Aperti e Stuffilm.

L’ingresso è libero senza prenotazione, fino a esaurimento posti. Il festival prosegue fino a domenica 19 aprile, e noi di Badtaste siamo a Bra per seguirlo interamente in qualità di media partner. Per ulteriori info vi rimandiamo alla pagina instagram e al sito ufficiale di Script Fest.











