Dopo 35 anni di divieto, dal 2018 potranno aprire le prime sale cinematografiche in Arabia Saudita.

L’annuncio è stato fatto dal ministro della cultura Awwad bin Saleh Alawwad, per il quale la decisione di sollevare il bando sui cinema effettuata dal principe della corona Mohammed bin Salman (che sta portando avanti un programma di riforme sociali ed economiche) rappresenta “uno spartiacque nel processo di sviluppo dell’economia culturale saudita, contribuendo alla crescita economica e alla diversificazione. Attraverso l’ampliamento del settore culturale creeremo nuovi impieghi e opportunità di formazione”.

Considerati una minaccia all’identità culturale e religiosa, in Arabia Saudita i cinema sono stati banditi negli anni ottanta. “Penso ci saranno dei forti cambiamenti nei prossimi mesi, succederanno cose molto entusiasmanti,” ha dichiarato il general manager del Dubai Film Festival Shivani Pandya. “C’è grande entusiasmo perché si tratta di un mercato immenso”. “È una popolazione enorme che sostanzialmente non ha nulla da fare,” ha aggiunto Karim Atassi, che gestisce lo sviluppo della catena cinematografica mediorientale Cinemacity, in lizza per sviluppare diversi cinema nei centri commerciali sauditi. La prima sala dovrebbe aprire a marzo, ma si pensa che entro il 2030 vi saranno ben duemila nuovi schermi e 300 cinema, ovviamente sviluppati per venire incontro alle esigenze saudite, e cioè con sezioni separate per donne e bambini, e uomini.

