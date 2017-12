tempo di lettura 1'

La 20th Century Fox ha pubblicato in rete un nuovo, breve video promozionale di, il cinecomic diretto da Josh Boone in arrivo nelle sale ad aprile.

Nel video, disponibile qui di seguito, è incentrato su Rahne Sinclair/Wolfsbane, personaggio interpretato da Maisie Williams (Game of Thrones).

You’re definitely gonna need a higher power. #NewMutants pic.twitter.com/QcOKj2SGWb — New Mutants (@NewMutantsFilm) 11 dicembre 2017

La 20th Century Fox ha sviluppato il film con Simon Kinberg alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.

Nel cast del film Anya Taylor-Joy (Split, The Witch) come Magik, Maisie Williams (Game of Thrones, Doctor Who) come Wolfsbane, Charlie Heaton (Stranger Things, Shut In) come Cannonball, Blu Hunt (The Originals) come Danielle Moonstar, Henry Zaga (13 Reasons Why) come Sunspot, e Alice Braga (Queen of the South, Predators, I Am Legend) come la dottoressa Cecilia Reyes. Warlock verrà creato in CGI.

New Mutants arriverà al cinema il 13 aprile 2018.