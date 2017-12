tempo di lettura 2'

C’è molta attesa per l’effettiva entrata in scena dinell’Universo Cinematografico della Marvel invisto che finora lo abbiamo visto, seduto sul suo trono, intento a collezionare le Gemme dell’Infinito mentre i suoi “sgherri” facevano tutto il lavoro sporco.

Già a febbraio Kevin Feige dichiarava:

In un film con così tanti personaggi come Avengers: Infinity War di Thanos potremmo anche arrivare a dire che sarà il personaggio principale, un cambio di rotta non indifferente se pensate a quello che abbiamo fatto in precedenza, ma decisamente appropriato per una pellicola intitolata Infinity War.

Ora in una durante la Comic-Con Experience brasiliana il produttore ha dichiarato:

Nei primi cinque minuti del film il pubblico capirà perché Thanos sia il villain più pericoloso e cattivo dell’UCM. È dal primo Avengers che vi stuzzichiamo con lui. Ricordate la fine del film no? Quando si gira e si capisce che c’è una gigantesca minaccia che incombe. Solo che quando fai una cosa come questa stuzzicando il pubblico per anni, devi tenere fede alle aspettative.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.