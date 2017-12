Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

, il nuovo film di(Suicide Squad) disponibile su Netflix, è al centro di una controversia peculiare che riguarda un gran numero di addetti ai lavori. Lo StudioADI, responsabile dell’elaborato settore Makeup & Hairstyling impiegato per il film, sostiene infatti che oltre 60 dei propri professionisti siano stati lasciati fuori dai crediti.

Al momento, Netflix sarebbe al lavoro proprio per modificare i titoli di coda a seguito delle rimostranze sollevate dal gruppo di lavoro. La lista di coloro che sono stati esclusi è disponibile a questo link.

È curioso notare come proprio il ramo Makeup & Hairstyling abbia fornito un contributo assolutamente centrale ai lavori del film di Ayer. Bright è stato addirittura proposto come un possibile candidato alla nomination all’Oscar per il trucco e le acconciature.

Curiosamente, proprio il precedente film di Ayer, Suicide Squad, ha trionfato agli Oscar nella categoria del trucco, fruttando una statuetta agli italiani Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini.

Netflix, lo ricordiamo, ha già confermato che il film avrà un sequel.

Bright è disponibile su Netflix dal 22 dicembre.

La sinossi: