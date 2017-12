tempo di lettura 2'

Secondo qui il primo trailer) sarà migliore del primo capitolo, in particolar modo per via del focus della trama sul passato di Donna. Nel nuovo film, vedremo infattidare vita al passato del personaggio interpretato – da adulta – da

Come spiegato da Seyfriend:

Mi sono divertita ancora di più che durante i lavori del primo. Siamo tornati tutti insieme, sono passati ben 10 anni. Questo film è migliore del primo capitolo soprattutto perché possiede una profondità che solamente il tempo è in grado di dare.

E, come aggiunto dall’attrice, proprio l’interpretazione di Lily James dà al nuovo film una rinnovata freschezza ma anche un forte senso di familiarità con un personaggio già noto al grande pubblico:

Quando vedrete Lily sul grande schermo, non potrete non esclamare “Oh mio dio, è assolutamente lei, è Donna!“. Abbiamo finalmente la possibilità di vedere come era effettivamente Donna quando era giovane, libera e scalmanata. Ed è proprio l’essenza di ciò che Meryl aveva dato al personaggio nel film precedente. È stato qualcosa di straordinario.

La data di uscita del sequel, ricordiamo, è stata fissata al 20 luglio 2018. Nel mondo il primo film ha incassato oltre 600 milioni di dollari.

’Nel cast torneranno Meryl Streep Julie Walters, Christine Baranski, Amanda Seyfried, Dominic Cooper, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård e Colin Firth. Visto che il film conterrà numerosi flashback, i protagonisti da giovani saranno interpretati da Lily James, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn, Jeremy Irvine, Josh Dylan e Hugh Skinner. A scrivere e dirigere il progetto, prodotto ancora una volta dalla Playtone Pictures, troviamo Ol Parker, già sceneggiatore di Marigold Hotel.

Il nuovo film conterrà alcune delle canzoni degli Abba che non erano presenti nel successo del 2008, “insieme al ritorno di alcune delle canzoni più amate”, come confermato dalla Universal.

Judy Cramer, produttrice del musical e del primo film, tornerà alla produzione assieme a Gary Goetzman. Benny Andersson e Björn Ulvaeus degli ABBA torneranno come produttori esecutivi e si occuperanno ancora una volta di musiche e testi.

