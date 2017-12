Spider-Man: Homecoming, ecco la scena che Kevin Feige voleva vedere da sempre sul grande schermo

tempo di lettura 2'

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha sempre espresso un grandissimo apprezzamento verso il personaggio di Spider-Man, supereroe che è riuscito proprio quest’anno ad entrare nell’UCM grazie a Spider-Man: Homecoming.

Ebbene lo stesso Feige in One More Day, fumetto di Spider-Man di Michael Michael Straczynski uscito nel 2007 aveva rilasciato una breve dichiarazione in cui parlava della sua scena preferita legata al personaggio e del suo impegno per inserirla in un possibile film futuro (cosa accaduta proprio nel lungometraggio di Jon Watts):

Il mio momento preferito di Spidey di Michael Michael Straczynski è anche quello che preferisco in assoluto di Spider-Man. Zia May che scopre il segreto di Peter: è diventata una missione per me riuscire a portare quel momento sul grande schermo un giorno, lo prometto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, uscito in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein.