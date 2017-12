tempo di lettura 2'

Dopo un primo montaggio,aveva una durata di ben quattro ore. E, proprio in sala di montaggio, per un breve momento, Denis Villeneuve ha accarezzato l’idea di dividere il materiale girato in due film.

Come spiegato dal regista:

Il primo montaggio era di quattro ore e a un certo punto abbiamo anche pensato “Ok, perché non andiamo dai produttori e proponiamo l’idea di due film?“. Ma diciamo che l’ipotesi del film diviso in due, poi, non è uscita dalla sala di montaggio. No, direi che l’incarnazione migliore del film è quella che è uscita al cinema. È comunque in discorso strano, anche perché stiamo parlando di un Blade Runner: la gente vuole sapere se ci sono altre versioni con diversi montaggi. Ma succede con tutti i film: c’è sempre un primo montaggio che è più lungo e l’ottenimento di ciò che poi diviene la versione per le sale è sempre un processo complesso.

Di recente, sulla durata finale della pellicola è intervenuto anche Ridley Scott dichiarando che, a suo parere, il film di Villeneuve è eccessivamente lungo (qui le sue dichiarazioni).

La pellicola è diretta da Denis Villeneuve (Sicario, Prisoners). A occuparsi della distribuzione saranno la Warner Bros. (nel Nord America) e la Sony Pictures (nel resto del mondo).

Nel cast Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista, Barked Abdi, Mackanzie Davis e Ana de Armas, il film sarà ambientato alcuni decenni dopo l’originale di Ridley Scott del 1982.

La sceneggiatura è opera di Hampton Fancher (co-autore della sceneggiatura dell’originale) e Michael Green, i due si sono basati su un’idea di Fancher e Ridley Scott, che è produttore esecutivo del film. Roger Deakins, nominato a 13 premi Oscar, è il direttore della fotografia.

