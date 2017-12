Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Come riportato da Variety, secondo le stime del centro di ricerche di mercato Nielsen diavrebbe avuto su Netflix oltre 11 milioni di spettatori in tre giorni.

Secondo il centro, tra il 22 e il 24 dicembre, il film avrebbe avuto 7 milioni di spettatori americani nella fascia anagrafica 18-49, superando gli 11 milioni nei dati complessivi. I risultati, sempre secondo le stime, sarebbero comunque inferiori rispetto alla seconda stagione di Stranger Things (la quale, sempre secondo le ricerche di Nielsen, avrebbe debuttato con oltre 15 milioni di spettatori, 11 milioni dei quali nella fascia 18-49).

Netflix, tuttavia, contesta tali stime: il gigante dello streaming (il quale – lo ricordiamo – non diffonde dati sul numero di visualizzazioni dei propri prodotti) sostiene infatti che i numeri ipotizzati non sarebbero elaborati tenendo conto della pluralità di dispositivi attraverso i quali gli utenti possono fruire dei contenuti della piattaforma. Le ricerche in questione, inoltre, coprono solo il territorio americano. Alla fine del quarto trimestre del 2017, lo ricordiamo, il numero di utenti americani di Netflix è a quota 52,8 milioni.

Netflix, lo ricordiamo, ha già confermato che il film di Ayer avrà un sequel.

Bright è disponibile su Netflix dal 22 dicembre.

