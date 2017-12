tempo di lettura 1'

Da un po’ di tempo vediamo affiancare il nome dial nuovo adattamento in live-action detargato Disney.

Secondo Omega Underground alcuni dettagli sulla produzione del lungometraggio punterebbero proprio il dito nuovamente su Marshall come possibile regista del film. La squadra produttiva che porterà il celebre personaggio Disney sul grande schermo è infatti composta da nomi che hanno già collaborato in passato con il regista americano, come la costumista Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una Geisha) e lo scenografo John Myhre (Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, Nine).

Non sarebbe una sorpresa se la Casa di Topolino avesse scelto Marshall per affidargli la regia del lungometraggio. Per lo studio infatti il regista ha già diretto Into the Woods, Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare e l’atteso Mary Poppins Returns con Emily Blunt in arrivo nelle sale il prossimo anno.

Scritto da Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), questo adattamento in live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989 insieme a Lin-Manuel Miranda (Oceania, Mary Poppins Returns).

FONTE: ScreenRant