Le prime reazioni online al trailer di Slender Man non sono state positive: molti utenti hanno lamentato che quanto mostrato del film sembri una sorta di “collage” di immagini di basso livello fruibili anche in rete. Tra chi sostiene che il trailer sembri una sorta di composizione di gif trovate su Tumblr o chi dichiara che “Slender Man sembra un film che trovi in un cestino di Walmart”, sono molti i commenti poco edificanti rispetto alle prime immagini della pellicola targata Sony.

C’è inoltre chi ha sollevato dubbi circa il “timing” del film: la leggenda di Slender Man, nata su Internet, era infatti popolare dai quattro ai sei anni fa. In molti si sono lamentati della scarsa capacità degli addetti ai lavori di “cavalcare un trend” in relazione a un fenomeno che non è più sulla cresta dell’onda. In generale, le prime reazioni identificano un atteggiamento spesso chiamato “Too little, too late”: il film arriverebbe “troppo tardi” e ciò che viene proposto sembrerebbe – almeno per il momento – “troppo poco”. Tutto, comunque, è da prendere con beneficio di inventario: per vedere il film occorrerà attendere maggio del 2018.

Ecco alcune delle prime reazioni al trailer:

Nel cast troviamo Jaz Sinclair, Joey King, Julia Goldani Telles, Annalise Basso, Alex Fitzalan e Kevin Chapman. La pellicola arriverà nelle sale americane il 18 maggio.

