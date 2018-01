tempo di lettura 2'

Come riportato dall’Hollywood Reporter, il film dedicato aè al centro di alcune polemiche in relazione alle lamentele sollevate da Bill Weier, padre di una delle due ragazze che nel 2014 tentarono di uccidere una loro coetanea dopo aver creduto proprio alle leggende sulla mostruosa creatura, nate su Internet.

Come dichiarato da Weier:

È assurdo che vogliano fare un film come questo. Stanno facendo spettacolo e rendendo popolare quella che è stata una vera e propria tragedia. Non sono sorpreso, ma a mio parere è qualcosa di assolutamente deprecabile. Non si sta facendo altro che causare ulteriore dolore alle famiglie che hanno sofferto per via di questa storia.

La leggenda di Slender Man è nata online sul forum Something Awful, grazie a una serie di immagini ritoccate e di fotomontaggi nei quali un’inquietante creatura slanciata e dalle lunghe braccia veniva inserita sullo sfondo di varie foto. Le immagini erano accompagnate da aneddoti di fantasia e da storie partorite dall’immaginazione degli utenti, volte a creare una sorta di “piccola mitologia”. Nel 2014 due ragazze di 12 anni, una delle quali era proprio la figlia di Weier, tentarono di uccidere una loro coetanea. Dalle indagini, risultò che le due intendevano compiere un sacrificio proprio all’entità nota come Slender Man, non essendo evidentemente in grado di distinguere la realtà dalla finzione.

La condanna di Weier nei confronti del film divide le opinioni, tra chi comprende il suo punto di vista e chi invece sostiene che, anche in relazione ai tragici fatti di cronaca, ha poco senso condannare una leggenda metropolitana come molte altre.

Anche dopo la diffusione di un primo trailer, della trama del film si sa poco. Tuttavia, sembra molto probabile che la vicenda possa essere incentrata attorno a un gruppo di adolescenti che sviluppa una vera e propria ossessione per la creatura nota come Slender Man.

L’uscita del film nelle sale americane è prevista per il 18 maggio del 2018.

