tempo di lettura 1'

Parlando con ComicBook.com durante un tour promozionale dello show, co-regista di(Ghost Rider: Spirit of Vengeance, uscito nel 2012), ha avuto modo di spiegare come mai non abbia mai apprezzato i vari capitoli dell’Universo Cinematografico Marvel.

Come spiegato da Taylor:

I film dei Marvel Studios non li capisco neanche un po’. Devo essere onesto, mi sembrano lunghissimi. Devo stare attento a come parlo ma… semplicemente non li capisco. In qualche modo mi annoio guardandoli e non li trovo neanche particolarmente divertenti. Penso siano fatti molto bene in termini di resa, le scene d’azione sono molto belle. Tecnicamente sono ottimi e apprezzo anche molti degli attori. Ma come film, semplicemente, non fanno per me.

Tuttavia, Taylor ha apprezzato alcuni recenti cinefumetti come Logan e Deadpool, basati su personaggi Marvel ma non facenti parte dell’UCM:

Mi piace l’idea di film vietati ai minori. Non ne fanno molti, oggi come oggi. Logan e Deadpool sono stati fantastici. Il rating R per i cinefumetti può davvero funzionare alla grande. Non ho idea del perché Suicide Squad non sia stato fatto con un rating R, cosa che sembrava una scelta praticamente obbligata per un film come quello.

Cosa ne pensate? Siete d’accordo con Brian Taylor? Ditecelo nei commenti!

Fonte: CB (via CBM)