Ho scambiato alcuni messaggi con J.J. [Abrams] per capire quale approccio aveva in mente. Mi ha semplicemente detto “sarà qualcosa di selvaggio”. Sono affascinato da quest’idea. Come amo il fatto che Patrick Stewart abbia detto “Io sono disponibile, contate su di me”.

, già interprete del comandante William T. Riker in Star Trek: The Next Generation, ha fatto “ritorno” all’interno del franchise in Star Trek: Discovery, dirigendo l’episodio intitolato “Despite Yourself”. In merito al coinvolgimento diin un nuovo progetto interno al franchise, Frakes si è detto molto incuriosito:

Lo stesso Stewart, che ha interpretato il capitano Jean-Luc Picard per 15 anni in sette stagioni di Star Trek: The Next Generation e in quattro film, ha già avuto più volte modo di dichiarare la sua ammirazione per Tarantino, confermando che apparire in un progetto che vede coinvolto il regista di Pulp Fiction gli darebbe non poca soddisfazione:

La gente mi chiede da sempre “Sarai nuovamente Jean-Luc Picard?”. Io non so come possa essere possibile, ma forse esistono modi per fare sì che possa accadere. Uno dei miei grandi sogni è quello di lavorare con Tarantino, ammiro davvero tanto il suo lavoro. Trovarmi in un suo film mi darebbe molta soddisfazione. Se davvero dirigerà qualcosa che ha a che fare con Star Trek e ci sarà la possibilità di avere a che fare – in qualche modo – con il nostro caro vecchio Jean-Luc, io sono più che disponibile!

Chiaramente, è tutto da prendere con la massima prudenza: non conosciamo ancora le linee guida del progetto che vede coinvolto Tarantino. Sappiamo, a oggi, che il regista ha ottenuto un via libera per puntare al rating R.

