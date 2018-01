Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

è tornato a parlare con azcentral dell’adattamento cinematografico di Spawn. Il regista ha paragonato la pellicola a un film di Steven Spielberg.

Queste le sue parole:

Mi piace definirlo il mio Squalo. Spawn non dice una parola per tutto il film, ed è lo stesso con Lo Squalo. È la storia dello sceriffo e delle altre persone sulle tracce dello “spettro”. Tutto qui. Il protagonista non è Spawn, ma un poliziotto, proprio come lo sceriffo Brody del film di Spielberg. Sceglieremo l’attore di rilievo che vogliamo, e a differenza die cinecomic non avrà bisogno di sottoporsi a sessioni di trucco o di palestra. Dovrà solo recitare.