Come riportato in esclusiva dall’Hollywood Reporter,è appena entrato a far parte del cast di The Goldfinch, l’adattamento cinematografico del romanzo “Il Cardellino” di Donna Tarttconprotagonista(Baby Driver).

Wilson sarà il padre del personaggio impersonato da Elgort. Il film sarà diretto da John Crowley (Brooklyn). Completano il cast Sarah Paulson, Jeffrey Wright e Aneurin Barnard. Le riprese partiranno nel corso del 2018.

Questa la sinossi del romanzo:

Theo Decker sopravvive, appena tredicenne, all’attentato terroristico che in un istante manda in pezzi la sua vita. Solo, a New York, viene accolto dalla ricca famiglia di un compagno di scuola. Ma nella nuova casa di Park Avenue si sente a disagio, e la nostalgia per la madre lo tormenta. L’unica cosa che riesce a consolarlo è un piccolo quadro dal fascino singolare. Da lì, il suo futuro diventa una rocambolesca girandola di salotti chic, amori e criminalità, in balìa di una pulsione autodistruttiva impossibile da controllare.

La Warner Bros. distribuirà il film in tutto il mondo. Amazon Studios, che investirà più di un terzo nel budget del progetto (circa 40 milioni di dollari) avrà i diritti di streaming dell’opera che poi approderà sul servizio Prime.

Fonte: Hollywood Reporter