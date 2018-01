tempo di lettura 3'

Dopo essere stato l’incarnazione “antropomorfa” dinel film diha raccontato di aver avuto, dopo le riprese, spaventosi incubi con protagonista proprio il terrificante clown che ha interpretato.

La prima parte dell’adattamento del romanzo di Stephen King si è rivelata, al cinema, uno straordinario successo con quasi 700 milioni di dollari di incassi globali. Una parte non indifferente dell’impatto che film ha avuto sul pubblico si deve indubbiamente anche alla performance dell’attore: attorno alla sua interpretazione gravitava un’enorme curiosità da parte degli spettatori.

In una recente intervista a Entertainment Weekly, Skarsgård ha avuto modo di descrivere la sua esperienza sul set etichettandola come “totalizzante”, a tal punto da regalargli degli incubi anche a riprese ultimate.

Come raccontato da Skarsgård:

Ero a casa, avevo finito le mie scene nel film, e ho iniziato ad avere strani e vividi incubi su Pennywise. Ogni notte, veniva da me a farmi visita. In qualche modo, Pennywise era un’entità separata da me, ma ho anche sognato me stesso nei panni di Pennywise in circostanze tutt’altro che apprezzabili.

Interpretare la mostruosa creatura ha messo spesso alla prova i nervi dell’attore ma gli ha anche regalato momenti di forte divertimento:

È stato un po’ come imbarcarsi in una relazione distruttiva. La gente non fa caso alla natura distruttiva di una relazione finché vi è coinvolta. Tutti i tuoi amici non fanno che dirti “Devi mettere fine a questa storia, sta distruggendo la tua vita”. E poi, quanto ne esci davvero, ti chiedi come mai non ne sia uscito prima. Ma non direi affatto di essermi pentito, interpretare Pennywise è stato anche molto divertente!

Skarsgård, com’è noto, tornerà nei panni di Pennywise anche nella parte seconda dell’adattamento cinematografico. Il nuovo film arriverà negli Stati Uniti il 6 settembre 2019 nei cinema tradizionali e IMAX. Alla sceneggiatura vi sarà nuovamente Gary Dauberman, mentre Andy Muschietti sarà nuovamente regista e produttore (insieme a Barbara Muschietti). Come noto, il primo capitolo è ambientato nel passato mentre il secondo sarà ambientato nel presente (27 anni dopo): i protagonisti del primo film compariranno nuovamente in flashback, ma vi sarà un cast di nuovi protagonisti adulti.

