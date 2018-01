tempo di lettura 2'

Di recente, mi sono seduto accanto a Hugh Jackman. Non sapevo bene come non risultare indiscreto o inopportuno nel chiedergli “Ti rivedremo presto?”. Non lo so. Ma devo dirvi che a me ha rivelato un paio di cosette, e mi fermo qui. Altrimenti, credo che potrei finire nei guai con qualcuno.

È ben noto che, almeno allo stato attuale delle cose,ha segnato l’ultima interpretazione di Wolverine da parte di. Tuttavia, durante un panel dell’Ace Comic-Con,(interprete del Soldato d’Inverno nell’Universo Cinematografico Marvel) è parso alquanto criptico circa l’ipotesi (attualmente, lo ricordiamo, per nulla confermata) che Jackman possa fare in qualche modo ritorno nei panni del celebre mutante. Come dichiarato da Stan:

Eppure, Stan ha continuato ad accennare al colloquio con Jackman:

Gli ho chiesto qualcosa, perché continuavo a pensare al fatto che avesse detto che Logan sarebbe stato il suo ultimo film nei panni di Wolverine. Mi ha detto che ha continuato a pensarci, e la cosa ancora gli ronza in testa. Quindi, chissà!

A oggi, chiaramente, un eventuale ritorno di Jackman si colloca nel territorio della più pura speculazione per vari motivi. Anzitutto, non sappiamo con certezza se e come gli X-Men entreranno nell’UCM, a seguito dell’acquisizione della Fox da parte della Disney. E, chiaramente, non conosciamo con certezza i piani e le intenzioni di Jackman. Tuttavia, anche qualora un eventuale reboot di X-Men sia messo in cantiere dai Marvel Studios, è alta la probabilità che venga selezionato un cast completamente nuovo proprio per “separare” i film prodotti dalla Fox dagli eventuali nuovi capitoli interni all’UCM. È anche possibile che, nel caso di un’eventuale messa in cantiere di nuovi prodotti incentrati sugli mutanti, Jackman possa semplicemente rivelarsi un consulente prezioso, senza prestare nuovamente il volto e la fisicità al personaggio. Le speculazioni, al momento, sono tra le più varie (e anche fantasiose). A oggi, non rimane che attendere eventuali sviluppi futuri.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonti: CB, GeekTyrant