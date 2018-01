Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Come festeggiare al meglio il proprio compleanno se non con un messaggio di auguri direttamente da?!

È quello che è capitato a Zayn Malik, cantante ed ex membro degli One Direction che il 13 gennaio ha compiuto 25 anni. Ecco il messaggio di Wade Wilson mandato al cantante britannico:

Zayan, Sono Wade. Non riagganciare. Voglio solo augurarti un buon compleanno, ancora. Eh, e voglio anche scusarmi per essere saltato fuori dalla torta in quel modo. Non sapevo che era notte fonda e che ero nel bel mezzo della tua camera da letto. Voglio anche ringraziare la tua security, davvero molto gentile e creativa con il taser. Quindi, ecco, buon compleanno a te e a Mr. Tim Horton [giocatore di hockey canadese]. Condividi il giorno del compleanno con un canadese molto speciale e vicino al mio cuore.