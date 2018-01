tempo di lettura 2'

Stiamo lavorando sullo script e abbiamo una finestra temporale nel corso della quale potremmo girarlo. È uno di quei film da mettere in cantiere solo se si ama la sceneggiatura. Non è uno di quei prodotti che vengono commissionati dagli studios senza molta cura del risultato. Se andrà in porto sarà perché io, Emily Blunt e Tom Cruise siamo tutti d’accordo e condividiamo la passione per il progetto. Né io, né Emily né Tom abbiamo disperatamente bisogno di questo film. Se lo faremo, sarà semplicemente perché ci crediamo. E oggi abbiamo una storia che tutti e tre stiamo apprezzando.

Secondo quanto dichiarato da, c’è una buona possibilità che il secondo film dipossa essere il suo prossimo film. Come spiegato dal regista a Collider:

Nel cast del primo film tratto dalla graphic novel “All You Need Is Kill” di Hiroshi Sakurazaka, oltre a Tom Cruise ed Emily Blunt, anche Bill Paxton e Charlotte Riley.