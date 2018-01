tempo di lettura 1'

Torna finalmente in carreggiata, il cinecomic DC dedicato al personaggio interpretato da Ezra Miller e in cui dovrebbe comparire anche Batman.

La Warner Bros. – dopo l’addio di Rick Famuyiwa – ha affidato il progetto al duo John Francis Daley e Jonathan Goldstein, registi di Come ti Rovino le Vacanze, non estranei al mondo dei fumetti: nel loro curriculum c’è infatti lo script Marvel di Spider-Man: Homecoming.

Lo studio ha proposto il film ai due registi dopo aver “corteggiato” per diverso tempo Ben Affleck, che alla fine ha deciso di rinunciare al progetto. Come già detto, l’attore dovrebbe comunque avere un ruolo nel film e potrebbe essere il suo ultimo ingaggio. Tra i registi in considerazione c’era anche Robert Zemeckis, ma stando alle fonti di Variety la major non voleva “attendere” il regista già impegnato con il film The Women of Marwen.

Il progetto, ricordiamo, era entrato in fase di stallo dopo l’abbandono di Rick Famuyiwa: lo studio nel frattempo ha commissionato una nuova sceneggiatura a Joby Harold che ha riscritto il film da capo: a giudicare dall’ingaggio dei registi sembra che la major sia intenzionata a sviluppare una storia dai toni comici.

Le riprese dovrebbero partire dopo la fine dei pick-up di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald nei prossimi mesi.