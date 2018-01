tempo di lettura 1'

La Disney sembra aver trovato il regista del remake live-action della, film d’animazione del 1963 divenuto un classico.

L’Hollywood Reporter segnala che Juan Carlos Fresnadillo è entrato in trattative per dirigere la pellicola scritta da Bryan Cogman (Game of Thrones) e prodotta da Brigham Taylor (Il Libro della Giungla).

Noto per aver diretto 28 Settimane Dopo e, nel 2011, l’horror Intruders, oltre ai pilot di serie come Falling Water e Salvation, Fresnadillo appare una scelta inconsueta che potrebbe svelare il taglio un po’ dark che potrebbe avere la pellicola. Detto questo, le trattative non sono ancora concluse: vi terremo aggiornati a riguardo.

Ispirato al romanzo di T.H. White (che ebbe poi tre seguiti e divenne una tetralogia intitolata Re in Eterno) pubblicato nel 1938, La Spada nella Roccia è l’ultimo classico Disney uscito prima della morte di Walt Disney, e racconta la vita del giovane Artù e del suo mentore Merlino.

