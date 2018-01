tempo di lettura 1'

La Hot Toys ha acquisito i diritti di sfruttamento necessari per realizzare una nuova linea di figure dedicate ai personaggi della saga di. Per iniziare l’azienda ha deciso di diffondere in rete le immagini relative alla figure in scala 1:6 di, il protagonista della saga interpretato da Keanu Reeves.

Potete vedere tutte le immagini del prodotto nella gallery sottostante:

