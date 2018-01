tempo di lettura 1'

È in fase di preparazione a Londra il set di, il film in live-action tratto dal videogame Great Detective Pikachu diretto da(Piccoli Brividi, Mostri contro Alieni, Shark Tale).

La produzione ha avuto ufficialmente inizio il 24 gennaio nella capitale inglese.

Le foto in allegato ci mostrano il set della Ryme City e del distretto di polizia.

Nel cast accanto a Ryan Reynolds troviamo Ken Watanabe, Justice Smith (Jurassic World: IL Regno Distrutto) e Kathryn Newton (Big Little Lies). La pellicola sarà nei cinema statunitensi il 10 maggio 2019.

Il lungometraggio, che verrà prodotto dalla Legendary e distribuito dalla Universal in tutti i territori al di fuori del Giappone, sarà costruito intorno alla figura di Detective Pikachu, apparso in Meitantei Pikachu: Shin Konbi Tanjō (名探偵ピカチュウ ~新コンビ誕生~) conosciuto anche come Great Detective Pikachu: Birth of a New Duo.