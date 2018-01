tempo di lettura 1'

Qualche tempo fa, Motherboard ha pubblicato un articolo in cui si parlava di una particolare subcomunità di suredditor dedita a una particolare attività di “faceswap”.

Tramite l’impiego di un software che funziona grossomodo come quei filtri di Snapchat che mettono il volto di una persona sopra quello di un’altra, svariati utenti di Reddit hanno cominciato a dare vita a “film porno interpretati dalle star”. Come? Prendendo i volti di attrici quali Daisy Ridley o Gal Gadot e “appiccicandoli” sopra quelli di pornoattrici in scene già esistenti (è stata anche creata un’apposita app, DeepFakes).

The Outline segnala adesso un altro impiego alternativo di questo particolare strumento. Un impiego che permette di inserire il volto di Nicolas Cage in pellicole ben note come L’Uomo d’Acciaio, Indiana Jones, Terminator 2 – Il Giorno del Giudizio o serie tv come Game of Thrones.

Potete vedere qualche esempio della cosa direttamente qua sotto: