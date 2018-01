tempo di lettura 1'

Online sono approdati due nuovi poster italiani di, il nuovo film della Sony in arrivo nelle nostre sale a partire dal 22 marzo.

Diretto da Will Gluck, il film è un ibrido tra live-action e animazione, come potete vedere anche nel trailer. Gli effetti visivi sono curati da Animal Logic, studio molto esperto nella realizzazione di animali in computer grafica, ma anche dietro a The LEGO Movie.

Potete vedere i poster qui di seguito:

Girato in australia a inizio 2017, il film è prodotto da Columbia Pictures e Sony Pictures Animation, e uscirà il 9 febbraio 2018 negli USA.

Nel cast attori “in carne e ossa” come Domhnall Gleeson e Rose Byrne, e doppiatori come James Corden, Margot Robbie, Elizabeth Debicki e Daisy Ridley.

Questa la sinossi:

Peter Rabbit, l’eroe dispettoso e audace che ha affascinato intere generazioni di lettori, ora è il protagonista di una grintosa e irriverente commedia di ambientazione contemporanea. Nel live action, l’ostilità tra Peter e Mr. McGregor (Domhnall Gleeson) si intensifica più che mai, quando arrivano a contendersi l’affetto della loro vicina di casa, una ragazza adorabile e amante degli animali (Rose Byrne).

