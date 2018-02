Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Credo ci sia un certo grado di ambiguità in lui, e che questa ambiguità abbia a che fare con la posizione nella quale si trova. […] Una realtà come la scoperta di un inesplorato mondo africano con tutte quelle potenzialità porterebbe chiunque a dire “È il mio giorno fortunato”. Tuttavia, potrebbe anche esserci qualcosa che [Ross] intende rispettare e che lo porti a tentare di giocarsi le giuste carte.

Everett Ross è un amico o un nemico di Wakanda in? Per scoprirlo con certezza, naturalmente, occorre attendere il film di. Nel frattempo,ha avuto modo di alimentare la curiosità del pubblico con alcune criptiche dichiarazioni:

Il personaggio, lo ricordiamo, è apparso nell’Universo Cinematografico Marvel in Captain America: Civil War.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Vi ricordiamo che noi di BadTaste.it celebreremo l’arrivo del film di Ryan Coogler presso Arcadia Cinema di Melzo (con cui abbiamo una media partnership), con una grande anteprima che si svolgerà il 13 febbraio, il giorno prima dell’uscita.

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.