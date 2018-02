tempo di lettura 2'

Come stanno riportando varie testate di settore, in vista dell’uscita nelle sale di, il gruppo che fa riferimento alla pagina Facebook “Down With Disney’s Treatment of Franchises and its Fanboys” ha nuovamente “promesso” – come già fatto in passato – di abbassare il più possibile il rating (qualunque esso sia) del film disu Rotten Tomatoes e di spoilerare quanto più possibile agli spettatori a partire dall’uscita del film nelle sale.

Un curioso evento creato su Facebook, dedicato al fantomatico “sabotaggio”, è denominato proprio “Give Black Panther a Rotten Audience Score on Rotten Tomatoes”. Il gruppo si prefigge, inoltre, l’obiettivo di fare lo stesso con Avengers: Infinity War, in uscita a maggio, ma anche con tutti gli show Marvel/Netflix come Jessica Jones o Luke Cage.

In passato, i promotori della pagina hanno asserito (senza fornire alcuna prova concreta) di aver influenzato artificialmente tramite dei bot il voto su Rotten Tomatoes di film come Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Tra gli impegni prefissi dal gruppo, anche quello abbassare il rating di Solo: A Star Wars Story. Tutte iniziative che, come prevedibile, generano le risposte più composite, comprese varie reazioni di non indifferente ilarità (come potete vedere in calce). Per il film di Rian Coogler, al momento, si prevede un esordio da 120 milioni di dollari.

Hahahahahahaha

Imagine being so ridiculous. Smh pic.twitter.com/d8dq2kwM1f — Marvelous Realm (@MarvelousRealm) 1 febbraio 2018

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è prevista per il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

