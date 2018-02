Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Hasbro ha diffuso online le prime immagini del nuovo elmo a grandezza naturale di, il supereroe Marvel in arrivo nei cinema il 14 febbraio.

Il prodotto, come già detto in scala 1:1, ripropone le fattezze della “maschera” del supereroe wakandiano con possibilità di regolare la grandezza grazie ad un laccio elastico, colori metallici ispirati al Vibranio e provvisto anche di effetti luminosi con luci a led.

Trovate tutte le immagini dell’oggetto nella gallery sottostante:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Vi ricordiamo che noi di BadTaste.it celebreremo l’arrivo del film di Ryan Coogler presso Arcadia Cinema di Melzo (con cui abbiamo una media partnership), con una grande anteprima che si svolgerà il 13 febbraio, il giorno prima dell’uscita.

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.