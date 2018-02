tempo di lettura 1'

La Sony Pictures ha da poco acquistato i diritti diromanzo disequel del libro. Il volume viene pubblicato proprio oggi negli Stati Uniti dalla St. Martin’s Press.

La trama è incentrata su una famiglia che si trasferisce in Alaska alla ricerca di pace e di libertà. Ma con l’arrivo di un aspro inverno pieno di minacce sconosciute, nessuno può venire loro in aiuto.

Un adattamento del libro è già in fase di progettazione. Tra i produttori troveremo Elizabeth Cantillon della Cantillon Company e Laura Quicksilver. Lo studio di produzione sarà la TriStar Pictures.

Anche un adattamento di The Nightingale è in progettazione, fin dal 2016. Al progetto – la cui trama è ambientata in Francia ai tempi della seconda guerra mondiale – è legato il nome della regista Michelle MacLaren, nota per aver diretto importanti episodi di Breaking Bad, The Walking Dead, Game of Thrones e Westworld. Di recente, la regista ha preso in carico il futuro Cowboy Ninja Viking con Chris Pratt.

Fonte: CS