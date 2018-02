tempo di lettura 2'

“Immaginate un parco giochi, un parco giochi a tema Cloverfield: ogni attrazione ha uno scopo differente, ma sono tutte tematicamente connesse in un modo o nell’altro”.

Sono queste le parole usate da J.J.Abrams per descrivere il franchise di Cloverfield qualche ora a margine di un Q&A per The Cloverfield Paradox proposto in diretta Facebook e di cui vi abbiamo già parlato.

E vi abbiamo anche già parlato di Overlord, film descritto come un thriller dalle tinte soprannaturali diretto da Julius Avery (Son of a Gun) ambientato durante il D-Day, prodotto, chiaramente, dalla Bad Robot di J.J.Abrams e indicato da più parti come il quarto tassello del Cloververse.

A quanto pare però, la saga potrebbe essere già pronta a proporre un quinto episodio.

La potenziale scoperta è arrivata grazie a un utente Reddit e all’Alternate Reality Game (ARG) di Paradox. Nei giorni che hanno preceduto la diffusione del film su Netflix, il sito della Tagruato è tornato attivo (per poi “ribloccarsi” nelle ore successive). Ora come ora mostra solamente lo stralcio di un articolo scritto in ebraico tratto, presumibilmente, da un quotidiano israeliano.

Ecco una foto priva della finestrella presente sul sito dell’azienda fittizia:

Secondo il redditor segnalato da CB.com, nel pezzo, datato 30 gennaio 2007, si parla di una strada, la Route 90, situata nella zona di Qumran. La strada è stata chiusa per svariate settimane causando disagi ai residenti di Kalia Beach, località, quest’ultima, che si trova a circa 2 ore di distanza da tre centrali elettriche, quelle di Orot Rabin, Eshkol e Dorad.

Ed è a questo punto che entra in gioco lo sci-fi con Daisy Ridley prodotto da J.J.Abrams di cui vi abbiamo parlato svariati mesi fa. Nell’aprile del 2016, l’attrice è infatti entrata nel cast di Kolma, fantasy a tinte romantiche diretto da Marielle Heller (Diary of a Teenage Girl) e prodotto proprio da Abrams.

Il film della Paramount è ispirato a un film tv israeliano del 2003 intitolato All I’ve Got (Kol Ma She’Yesh Li), incentrato su una 22enne che viene coinvolta in un terribile incidente d’auto nel quale muore il suo fidanzato. Decenni dopo, quando la donna muore, ha la possibilità di tornare al giorno dell’incidente per rivivere come 22enne e riunirsi con il suo fidanzato di allora.

Ed è proprio per questo insieme di elementi, il presupposto del film tv israeliano, il giornale scritto in ebraico, l’incidente stradale e la Route 90 chiusa, che il redditor ha proposto la sua teoria collegando i vari tasselli.

Chiaramente si tratta solo ed esclusivamente di un rumour proposto su internet ancora privo di conferme, ma considerata l’importanza che gli Alternate Reality Game (ARG) hanno sempre avuto per il franchise di Cloverfield ci è perso opportuno segnalarvi il tutto.

