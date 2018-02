tempo di lettura 3'

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo a un’interessante iniziativa collegata a, il film della MGM e della Warner Bros. in arrivo a nelle sale marzo.

In occasione dell’uscita della pellicola, il VR Tour toccherà alcune multisala del circuito UCI: il tour si chiuderà poi il 9, 10 e 11 marzo presso la 25esima edizione di Cartoomics.

Ecco tutti i dettagli:

SPECIALE TOMB RAIDER E LARA CROFT

IN OCCASIONE DELL’USCITA AL CINEMA DEL NUOVO CINEGAME TOMB RAIDER, AL VIA IL VR TOUR DEDICATO E IL CONTEST UFFICIALE DEDICATO ALLA NUOVA LARA CROFT

GRANDE APPUNTAMENTO CONCLUSIVO A CARTOOMICS

Partono sabato 10 febbraio le attività dedicate alla promozione del nuovo film Tomb Raider e alla sua protagonista, Lara Croft, che nel reboot della celebre pellicola, nelle sale dal 15 marzo con Warner Bros. Pictures, avrà il volto dell’attrice premio Oscar® Alicia Vikander. In linea con l’adrenalina e con l’avventura che caratterizza il nuovo cinegame diretto da Roar Uthaug, Warner Bros. organizza un evento itinerante dal notevole impatto emozionale: il Virtual Reality Experience Tour di Tomb Raider, un vero e proprio viaggio virtuale con la tecnologia Samsung VR che trasporterà il pubblico nei suggestivi luoghi del film e in una realtà simulata fatta di azione e prove fisiche emozionanti. Virtual Reality Experience Tour di Tomb Raider, totalmente gratuito, partirà sabato 10 e domenica 11 febbraio da Bergamo – UCI Cinema di Orio al Serio – per toccare altre quattro tappe, in ordine Roma – Centro Commerciale Romaest, 17 e 18 febbraio; Firenze – I Gigli, 24 e 25 febbraio; Napoli – Centro Commerciale Campania, 3 e 4 marzo e, infine, Milano. Per chiudere il tour in bellezza, la tappa conclusiva milanese si terrà il 9, 10 e 11 marzo presso la 25esima edizione di Cartoomics, che ospiterà uno spazio ad hoc, allestito all’interno dell’Area Movies & TV interamente dedicato a Tomb Raider, arricchito da anticipazioni e contenuti esclusivi. Non solo il VR tour nei centri commerciali: al via anche un contest, organizzato da EPICOS e Cosplaycity, in collaborazione con Cartoomics, Tomb Raider Italia – Official, Movie Time Machine e il supporto di Warner Bros. Pictures, riservato alle più intraprendenti Cosplay italiane che si dovranno cimentare con i panni della nuova Lara Croft. La prima fase consisterà nella pubblicazione di una foto a figura intera di Cosplay della nuova Lara Croft sulla pagina evento facebook dedicata; una volta selezionate le vincitrici – la giuria è composta dagli stessi organizzatori – partirà la seconda fase che vede ancora protagonista la prestigiosa cornice di Cartoomics, dove le finaliste gareggeranno sul palco e si contenderanno l’ambito titolo di Miglior Cosplay Lara Croft italiana.

A interpretare la protagonista Alicia Vikander (The Danish Girl), affiancata da Walton Goggins (The Hateful Eight) nei panni della nemesi e Daniel Wu (Into the Badlands).

Il nuovo film, diretto da Roar Uthaug su una sceneggiatura di Geneva Robertson-Dworet, uscirà il 16 marzo 2018 e sarà prodotto dalla MGM, dalla Warner Bros e dalla GK Films.

Questa la sinossi ufficiale:

Lara Croft è la figlia fiera ed indipendente di un eccentrico avventuriero, scomparso quando lei era ancora in tenera età. Divenuta una giovane donna di 21 anni, priva di qualsiasi obiettivo o scopo reale, Lara gira per le caotiche strade alla moda di East London lavorando come corriere in bicicletta, riuscendo a malapena a guadagnare i soldi per l’affitto e frequentando i corsi del college, arrivando quasi sempre in ritardo. Determinata nel trovare la sua strada, si rifiuta di assumere il comando dell’impero globale del padre, così come rifiuta fermamente l’idea che lui sia veramente scomparso. Consigliata ad affrontare gli avvenimenti e ad andare avanti dopo sette anni senza di lui, neanche Lara riesce a capire cosa la guidi a risolvere finalmente il mistero della sua morte. Schierandosi esplicitamente contro l’ultimo desiderio del padre, Lara si lascia tutto alle spalle alla ricerca della sua ultima destinazione nota: una tomba leggendaria nascosta su un’isola mitologica, che potrebbe trovarsi al largo delle coste del Giappone. Ma la sua non sarà una missione facile; solo raggiungere l’isola si rivelerà estremamente pericoloso. Improvvisamente, la posta in gioco per Lara sarà talmente alta, che – contro ogni probabilità ed armata solo della sua raffinata intelligenza, della sua fede cieca e della sua innata testardaggine – dovrà imparare a spingersi oltre i propri limiti, nel suo viaggio verso l’ignoto. Se sopravvivesse a questa pericolosa avventura, potrebbe realmente capire chi sia e conquistando il nome di Tomb Raider.

