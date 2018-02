tempo di lettura 3'

In un’intervista concessa a Collider,ha avuto modo di parlare della produzione di. In particolare, Nolan ha rivelato di essersi consultato con– prima di entrare nel pieno dei lavori – e di aver rivisto

Proprio la visione del film di Spielberg ha convinto Nolan a utilizzare un approccio differente nel girare il suo film. Come spiegato dal regista, Dunkirk non è stato girato con l’obiettivo di realizzare un film di guerra ma con l’idea di dare vita a un thriller di tensione:

Dall’intervista:

Lei non vede Dunkirk come un film di guerra ma una delle prime persone che ha consultato è stata Steven Spielberg, perché sappiamo che lei ammira profondamente un film come Salvate il Soldato Ryan. Perché Dunkirk, secondo lei, non è un film di guerra?

Ogni volta che lavori a contatto con un determinato genere, cerchi di tenerne in considerazione le pietre miliari. Nel caso di Salvate il Soldato Ryan, Steven mi ha prestato la sua copia in 35mm. Quel film ha conservato del tutto il suo potere viscerale. È straordinario, ma non era quella la tipologia di intensità che stavo cercando per raccontare questa particolare storia. Quindi, mi sono chiarito nella testa che non dovevo vedere [Dunkirk] come un film di guerra, ma come un thriller di suspense: c’era bisogno di un nemico invisibile e di un tipo di tensione che ti spinge a non distogliere mai lo sguardo. Quello che Steven ha fatto brillantemente in Salvate il Soldato Ryan è stato usare il linguaggio dell’horror, che è quello che ti spinge a volte a non guardare. È un approccio diverso, ma parlare di questo con lui è stato utilissimo. Il più delle volte con Steven parliamo de Lo Squalo e di come si gira un film in acqua, perché io non l’ho mai fatto. E il suo consiglio è sempre stato “non farlo”. […] La struttura del nostro script è stata creata per dare al pubblico una sensazione di tensione perenne. Non abbiamo fatto un film eccessivamente lungo proprio perché non volevo che il pubblico uscisse dalla sala esausto, la nostra sceneggiatura aveva 76 pagine.