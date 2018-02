tempo di lettura 1'

Dopo le voci di corridoio delle ultime settimane, arriva la conferma da J.J. Abrams in persona: le riprese dipartiranno in estate in vista della data d’uscita prevista per dicembre dell’anno prossimo.

Il regista ha partecipato nel corso del fine settimane al D23 Expo in Giappone e ha svelato che sta “lavorando sodo a scrivere Episodio IX prima di dirigerlo questa estate“.

Nella stessa occasione la Lucasfilm ha proiettato un video introdotto da Ron Howard con scene inedite dal dietro le quinte di Solo: A Star Wars Story. Per il momento si tratta di materiale non ancora diffuso online.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Diretto da J.J. Abrams, già alla regia di Star Wars: Il Risveglio della Forza, Star Wars: Episodio IX uscirà nelle sale americane il 20 dicembre 2019.