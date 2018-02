tempo di lettura 1'

Come riportato dall’Hollywood Reporter,interpreterà Nikola Tesla (come già fatto in passato da Nicholas Hoult in The Current War e da David Bowie in The Prestige) in un biopic diretto da

“Tesla”, progetto attualmente in fase di sviluppo, sarà presentato dalla Millennium Media all’European Film Market a Berlino. Il film riunirà Hawke con Almereyda, che hanno già lavorato insieme in Hamlet 2000 e in Cymbeline.

Lo script del film sarà curato dallo stesso Almereyda. Il progetto può contare sul supporto della Passage Pictures e della Campbell Grobman Films.

Fonte: Hollywood Reporter