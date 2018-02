tempo di lettura 6'

Sono state annunciate oggi le nomination alla 62esima edizione dei, che verranno assegnati il 21 marzo a Roma.

Dopo due anni su Sky, che ha trasformato la cerimonia in un evento televisivo, i premi dell’Accademia del Cinema Italiano tornano su Rai 1: a condurre quest’edizione, trasmessa alle 21:15 in diretta sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, vi sarà Carlo Conti.

Le nomination sono state annunciate in presenza di Piera Detassis (presidente e direttore artistico della Fondazione David di Donatello), Giuliano Montaldo (presidente onorario), Angelo Teodoli (direttore di Rai1), Cecilia Valmarana (responsabile Rai Movie) e Carlo Conti.

“Dal 22 marzo lavorerò per capire come possiamo valorizzare il marchio David, che non può essere limitato alla sola serata dei premi: deve prolungarsi, accendersi ad altri momenti dell’anno,” ha affermato la Detassis. “Anche se in queste candidature possiamo notare una forte diversità, sto studiando tutti i sistemi di voto dei premi mondiali per capire cosa aggiungere e cosa togliere: l’obiettivo è raggiungere la massima rappresentazione. Inoltre, dobbiamo sfruttare meglio l’archivio, trasformandolo in materiale di formazione.”

Niente da fare, invece, per il suggerimento che un po’ tutti hanno dato dopo i David degli anni scorsi, e cioè di alleggerire la cerimonia (per motivi televisivi) consegnando solo i premi principali. Conti ha spiegato che “i premi verranno consegnati tutti, alcuni non avranno il premiatore e verranno consegnati direttamente. Scopriremo insieme, in quell’istante, il vincitore, che salirà sul palco e commenterà la vittoria. Tutti i premi saranno rappresentati sul palco, magari verrà dato un tempo massimo per commentare”.

A dominare le nomination Ammore e Malavita dei Manetti Bros, con 15 candidature; seguono Napoli Velata con 11 e Nico, 1988, La Tenerezza e The Place con 8.

Ecco tutte le candidature, votate dall’8 al 31 gennaio dai 1289 su 1491 membri della Giuria dell’Accademia. Sono presenti ex aequo, inoltre La Ragazza nella Nebbia figura come sceneggiatura originale perché scritto dallo stesso Donato Carrisi, autore del romanzo.