Script Fest 2026, al via la prima edizione del festival sulle sceneggiature: tutto quello che devi sapere

Pubblicazione: 08 aprile alle 13:38

Si svolgerà a Bra (CN) dal 16 al 19 aprile 2026 la prima edizione di Script Fest, il festival interamente dedicato alla sceneggiatura: il cuore creativo della produzione di un’opera audiovisiva, spesso invisibile ma fondamentale nella costruzione dell’immaginario contemporaneo. In un panorama in cui i riflettori sono quasi sempre puntati su attori e registi, Script Fest ribalta la prospettiva, mettendo al centro dell’attenzione gli autori, coloro che danno vita e forma alle grandi storie di film e serie tv capaci di appassionare il pubblico.

L'ambizione del festival è chiara:. Attualmente, infatti, non esiste nel nostro Paese un evento strutturato che metta al centro la sceneggiatura come disciplina artistica autonoma. Script Fest si inserisce dunque nel circuito festivaliero nazionale, mantenendo tutti elementi di un festival cinematografico tradizionale, con proiezioni di film, serie tv e premi, ma: saranno gli sceneggiatori a presentare le opere e a dialogare con il pubblico, raccontando la costruzione narrativa dietro ogni film o serie in concorso.

Il tutto con l’idea di radunare un pubblico nazionale e internazionale in una kermesse dedicata a ciò che sta alla base di un processo creativo: la scrittura. Un programma che intreccia premi per categorie, incontri con gli sceneggiatori dopo ogni proiezione, workshop e Masterclass degli ospiti.

I premi

Script Fest Awards 2026

Il cuore della manifestazione saranno gli Script Fest Award, sei riconoscimenti dedicati alla produzione nazionale italiana di film e serie tv uscite in Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, già assegnati prima dell’inizio del festival. Ecco tutti i vincitori:

Miglior sceneggiatura originale per film drama : La valle dei sorrisi (Jacopo Del Giudice, Paolo Strippoli e Milo Tissone);

Miglior sceneggiatura non originale per film drama : Le assaggiatrici (Doriana Leondeff, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria Macchia, Lucio Ricca e Silvio Soldini);

Miglior sceneggiatura originale per film commedia o musicale : Le città di Pianura (Adriano Candiago e Francesco Sossai);

Miglior sceneggiatura non originale per film commedia o musicale : La vita da grandi (Sofia Assirelli, Tieta Madia e Greta Scarano);

Miglior sceneggiatura per serie drama o miniserie : M – Il figlio del secolo (Stefano Bises, Davide Serino);

Miglior sceneggiatura per serie commedia o musicale: Storia della mia famiglia (Filippo Gravino e Elisa Dondi).

Ad assegnare i premi è stata una Script Academy composta dall’insieme di sceneggiatori professionisti italiani appartenenti a WGI – Writers Guild Italia e 100autori, con un sistema di voto che ha garantito un’assenza di conflitti d’interesse. Le opere vincitrici saranno proiettate durante il festival, a cui seguiranno incontri con gli autori. Una vera e propria occasione per il pubblico di comprendere da vicino il lavoro di scrittura che sta ridefinendo i canoni di cinema e serialità.

Inoltre, per sottolineare la sua vocazione internazionale, Script Fest avrà come ospite speciale Tony McNamara: uno degli sceneggiatori più influenti del cinema contemporaneo e autore di opere di grande successo come La Favorita e Povere Creature! dirette da Yorgos Lanthimos. McNamara, oltre a ricevere lo Script Award alla carriera, sarà al centro di un programma dedicato che includerà proiezioni, incontri con il pubblico e masterclass.

La formazione

Script Fest si fonda anche sull’attenzione verso i giovani. In questa prospettiva, si inserisce il progetto Brainstorming, che arricchisce il programma con appuntamenti quotidiani dedicati alla formazione di giovani autori emergenti. Il tutto con l’obiettivo di coinvolgere attivamente il territorio e favorire il confronto diretto tra professionisti e nuove generazioni. Infatti, ogni mattina gli studenti delle scuole locali saranno invitati nelle sale dei Cinema per partecipare a una serie di lezioni introduttive alla sceneggiatura, tenute dagli autori ospiti dell’evento.

Parallelamente, gli allievi delle scuole di sceneggiatura partner potranno accedere gratuitamente a incontri professionali per sceneggiatori con masterclass di autori affermati. E infine, tra le iniziative più rilevanti ci sarà un corso intensivo di alta formazione di 9 giorni destinato a un massimo di 10 autori under 35 selezionati tramite bando.

La location

Panoramica del centro di Bra

Script Fest si inserisce nel contesto delle Langhe e del Roero, patrimonio UNESCO ed epicentro della cultura enogastronomica piemontese e italiana. Non un semplice festival, ma un luogo di incontro tra industria audiovisiva e territorio. In questo scenario, la città di Bra, sede di Slow Food e dell’Università di Scienze Gastronomiche, offrirà un contesto ideale per favorire la convivialità e momenti di scambio tra autori e pubblico, grazie alla sua riconosciuta tradizione di accoglienza e qualità della ristorazione.

Script Fest si svolgerà nei principali spazi culturali di Bra, tra cui il Multisala Vittoria e il Cinema Impero, affiancati da eventi collaterali ospitati nei locali e nelle vinerie della città.

Partner e Team

Script Fest nasce da un’ampia rete di collaborazioni istituzionali e professionali. Il primo partner e socio fondatore è il Comune di Bra, affiancato dal sostegno di realtà chiave del settore audiovisivo e formativo:

Film Commission Torino Piemonte

WGI – Writers Guild Italia

100autori

Premio Solinas

CSC – Scuola Nazionale di Cinema

Anica Academy

TorinoFilmLab

Scuola Holden

Scuola Gian Maria Volontè

Fondamentale il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il primo Partner Istituzionale che – dopo il Comune di Bra – ha creduto da subito nel progetto.

Alla direzione artistica del festival c’è Stefano Sardo, sceneggiatore, produttore e già presidente di 100autori. La project manager è Valentina Gaia, attrice e sceneggiatrice, mentre la produzione è affidata a Nightswim, società cinematografica con sede operativa a Bra, rappresentata dalla produttrice Ines Vasiljevic.

Script Fest si propone quindi non come evento isolato, ma come un appuntamento annuale capace di riunire la comunità degli sceneggiatori italiani e internazionali. Uno spazio di incontro in cui studenti, pubblico e territorio vengono coinvolti in una kermesse che valorizza una figura ancora troppo poco riconosciuta nell’industria audiovisiva.

Script Fest si svolgerà dal 16 al 19 aprile a Bra (CN), e noi di BadTaste saremo presenti per seguirlo interamente in quanto media partner. Per ulteriori info e contatti, vi rimandiamo al sito ufficiale e alla pagina instagram del festival.