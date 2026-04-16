Script Fest: oggi la serata inaugurale del festival sulle sceneggiature

Pubblicazione: 16 aprile alle 18:01

L'attesa è finita. La città di Bra è pronta ad aprire le sue porte per ospitare la prima edizione di Script Fest, il festival dedicato al cuore creativo della produzione audiovisiva, fondamentale nella costruzione dell'immaginario cinematografico e seriale contemporaneo: la sceneggiatura.

Ospite d'onore è, tra le firme più altisonanti della scena internazionale e autore di opere di grande successo come La Favorita (2018) e Povere Creature! (2023), entrambe dirette da Yorgos Lanthimos. La proiezione del primo episodio della sua serie,(2020), dà il via al festival, seguita da una masterclass in cui lo sceneggiatore entra nel merito del proprio lavoro, tra costruzione dei personaggi, gestione del tono e architettura della serialità. Un’occasione per entrare nel laboratorio della narrazione per lo schermo: i passaggi più complessi, ciò che funziona, e ciò che non funziona, nel percorso che porta un’idea a diventare un film o una serie.



Tutti gli incontri e le masterclass sono moderati dal direttore artistico Stefano Sardo, che accompagna il programma costruendo un dialogo continuo tra ospiti e pubblico, con un focus sul lavoro di scrittura e sulle sue implicazioni narrative e produttive.

Sotto l’ideazione di Stefano Sardo e di Valentina Gaia, Script Fest prende vita in collaborazione con il Comune di Bra ed è prodotto da Ines Vasiljevic per Nightswim.

Il festival si avvale del sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Banca di Cherasco, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, ANICA, DG‑BIC – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MiC e Beni di Batasiolo, con il patrocinio di WGI Writers Guild Italia e 100autori, in partnership con Select, Slow Food Italia, Lombardini22, Phi Hotel Cavalieri, Ascheri S.p.A. Gallery e TesiSquare, e in collaborazione con Premio Solinas, Film Commission Torino Piemonte, CSC – Scuola Nazionale di Cinema, TorinoFilmLab, Museo Nazionale del Cinema, Anica Academy, Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Baratti & Milano, Castelli Aperti e Stuffilm.

L'ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Il festival prosegue fino a domenica 19 aprile, e noi di Badtaste saremo a Bra per seguirlo in qualità di media partner. Vi invitiamo a consultare il programma ufficiale, e per ulteriori info vi rimandiamo al sito e alla pagina instagram di Script Fest.



